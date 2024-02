Paty Maldonado contó una emotiva historia que ni Raquel Argandoña conocía: casi adoptó a una pareja de hermanos

La animadora Patricia Maldonado contó una emotiva historia que ni siquiera su amiga Raquel Argandoña conocía, y la reveló en el último capítulo de “Tal Cual”. Ella casi adopta a una pareja de hermanos a finales de la década de los 80′s.

Maldonado conoció a una abuela que se terminó haciendo cargo de dos de sus nietos, uno de cuatro años y una guagua de seis meses, después de que su hija abandonara a sus retoños. La cantante la contrató en su sede para que hiciera el aseo, después de que la mujer le contara que no tenía dinero.

La animadora se encariñó con la bebé, y le dijo a la abuela que la iba a adoptar, es más la bautizó como Patricia Andrea, el mismo nombre que llevaría su hija que todavía no nacía.

Sin embargo, la abuela no sabía qué hacer con su hermano, Arnaldo, y Maldonado también decidió adoptarlo. Su esposo Jorge se enteró por la prensa, y él la apoyó en su decisión.

“Yo nunca fui de niños, pero decía: ‘cómo este pajarito se va a quedar solo, en una mediagua, no va a tener posibilidad’. Yo tenía estabilidad económica y todo, me decidí, lo conversé e iba a adoptar a los dos niños. Para peor, el cabro chico nos tenía a todos conquistados”, contó Patricia.

El cruel vuelco

Ella iba a tener una reunión con el abogado, sin embargo algo sucedió. “Se desapareció la mujer con los niños y nunca más los vi. Nunca más los vi. No te puedes imaginar el llanterío, entre mi hermana”, continuó. Patricia no sabe qué sucedió, si los vendió o simplemente se fue.

Patricia Maldonado les escribió una carta a los niños para que supieran que ella tuvo toda la intención de adoptarlos, y darle todo lo que ella podría, pero su abuela no quiso.

“Yo lloré mucho Raquel, aunque no te lo puedas imaginar”, confesó, y su amiga la escuchaba atentamente cuando le dijo “yo no sabía esa historia (...) Esa historia, de los años que te conozco, nunca me la habías contado, nunca. No tenía idea”.