Super Bowl: Estas celebridades rechazaron presentarse en el show de medio tiempo

Año con año durante 15 minutos aproximadamente, los artistas del momento, deleitan a sus fans y a los no tan fanáticos de su música o que simplemente se quedaron a verlo ya que se encontraban viendo el partido, con el espectáculo de medio tiempo o Halftime Show del Super Bowl.

Katy Perry en el medio tiempo del "Super Bowl" de 2015. / Foto: Getty Images (Christian Petersen/Getty Images)

Donde incluso hay varios artistas que no cobran por su aparición y otros más donan el dinero a la caridad, por otro lado, hay unos más que han decidido no presentarse nunca debido a varios factores e incluso, han hecho énfasis en las letras de sus canciones en las cuales revelan que jamás se presentarán en dicho espectáculo del Super Bowl.

Estas celebridades rechazaron presentarse en el Halftime Show del Super Bowl

Jay Z

El cantautor de 52 años de edad, Jay Z reveló que nunca se presentará en el show de medio tiempo e incluso lo mencionó en una parte de su canción APESHIT, “Le dije no al Super Bowl: ellos me necesitan, yo no los necesito. Todas las noches que estamos en la zona de anotación, dile a la NFL que también nos presentamos en los estadios”.

Jay Z. Estas celebridades rechazaron presentarse en el show de medio tiempo del “Super Bowl”. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images)

Cardi B

La rapera Belcalis Marlenis Almánzar Cephus mejor conocida como Cardi B, fue una de las opciones para el medio tiempo de 2019 pero su representante reveló que “Hubieron varias conversaciones al respecto, pero ella no estaba interesada debido a lo que sucedió con Colin Kaepernick y todo el movimiento que lo rodeaba”.

Cardi B. Estas celebridades rechazaron presentarse en el show de medio tiempo del “Super Bowl”. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images)

Adele

La cantautora británica Adele, fue invitada a protagonizar el show de medio tiempo de 2017 pero agregó “En primer lugar, no voy a participar en el Super Bowl, ese show no se trata de música. Y realmente no puedo bailar ni nada por el estilo. Fueron muy amables, me preguntaron pero les dije que no”.

Adele. Estas celebridades rechazaron presentarse en el show de medio tiempo del “Super Bowl”. / Foto: Getty Images (Gareth Cattermole/Getty Images)

P!nk

Alecia Beth Moore, mejor conocida como P!nk o Pink, cantó el himno nacional y después fue invitada a presentarse en el medio tiempo pero lo rechazó “Todos los que lo hacen son tan perseguidos, probablemente me arrodillaría y me iría, deberían dárselo a Janet Jackson, ella debería estar haciendo el show de medio tiempo del Super Bowl”.

P!nk. Estas celebridades rechazaron presentarse en el show de medio tiempo del “Super Bowl”. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for dcp)

Taylor Swift

Taylor Alison Swift mejor conocida como Taylor Swfit, habría sido invitada a protagonizar el Halftime Show del Super Bowl de 2024, sin embargo, dijo que no ya que quería concentrarse en volver a grabar sus primeros seis álbumes de estudio.