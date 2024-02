Canal 13 anunció quién reemplazará a Soledad Onetto en Teletrece durante su posnatal

La reconocida periodista #SoledadOnetto, de Canal 13, se tomará un merecido descanso fuera de los estudios debido a su período posnatal. Ante esta situación, la casa televisiva ha anunciado quién será la profesional que la sustituirá en la conducción de Teletrece Central: Mónica Pérez.

El pasado 1 de febrero, a sus 47 años, Soledad Onetto dio la bienvenida a su primer hijo, Borja, una noticia que fue compartida por su colega y amiga Priscilla Vargas en el matinal Tu Día.

El ingreso de Mónica Pérez al estudio central de Canal 13, ubicado en Inés Matte Urrejola, se concretará este lunes 12 de febrero a las 20:45 horas, donde se unirá al titular Ramón Ulloa.

“Estoy feliz y entusiasmada con volver a Teletrece Central, que tiene un formato distinto a cuando lo dejé, ahora en un estilo más suelto, y que va en la línea de lo que yo también he estado desarrollando con Iván Valenzuela en Teletrece Tarde”, expresó la periodista. Además, destacó la oportunidad de trabajar nuevamente con Ramón Ulloa, a quien considera un gran compañero.

“Feliz de volver”

Con humor, Pérez comentó sobre la posibilidad de que su compañero de trabajo, Iván Valenzuela, se ponga celoso: “Espero que Iván no se me ponga muy celoso. A Iván lo adoro, pero Ramón también me encanta, nos llevamos súper bien y siempre nos llevamos muy bien en el Central, por lo que estoy feliz de volver a trabajar con él”.

Respecto a su colega Soledad Onetto, Pérez expresó su felicidad por poder apoyarla en este momento tan especial y aseguró que como equipo siempre se han apoyado mutuamente.

Por su parte, Ramón Ulloa manifestó su alegría por el nuevo rol de Mónica Pérez y destacó la importancia de que Soledad Onetto pueda disfrutar plenamente de su maternidad.

Claudio Villavicencio, director del departamento de Canal 13, elogió la trayectoria de Mónica Pérez y expresó el orgullo que sienten por tenerla en el equipo mientras dure la ausencia de Soledad Onetto, que podría ser de hasta 24 semanas según la ley de postnatal vigente, tal como consignó La Cuarta.

