Junior Playboy y Miguelito protagonizan tenso momento en Tierra Brava: “Eres un cobarde, nunca has estado nominado...”

El nuevo episodio de Tierra Brava promete un enfrentamiento cargado de tensión entre Junior Playboy y Miguelito, tras un intenso intercambio de palabras entre el autodenominado “Thor Chileno” y el ex integrante de Morandé con Compañía.

Según el adelanto del episodio que se emitirá esta noche, Junior Playboy confrontará a Miguelito debido a su aparente evasión de las pruebas de eliminación hasta el momento.

“Yo soy el Thor Chileno y vine a cortar cabezas”, declaró desafiante Junior en la habitación, desencadenando la reacción inmediata de Miguelito, quien lo tildó de cobarde por no haber enfrentado pruebas de nominación o eliminación. “Nunca has estado nominado, nunca has estado en duelo, nunca has estado en nada”, reprochó Miguelito, agregando que él mismo podría sacarlo del programa con solo chasquear los dedos.

[ LEE TAMBIÉN: “Fueron pareja en vidas pasadas”: La mística revelación sobre La Guarén y Nicolás Solabarrieta en ‘Tierra Brava’ ]

“Tienes que entender que esto es un juego”

El intercambio de acusaciones no se detuvo ahí. Miguelito recordó un enfrentamiento previo en el que logró eliminar a Junior Playboy durante un duelo de eliminación. “Tú tienes que entender, Miguelito, que esto es un juego. Si usted anda buscando familia acá está equivocado. Si usted está buscando hermanas, hermanos y toda la hue… está equivocado”, replicó Junior, según consignó La Cuarta.

Sin embargo, Miguelito decidió no continuar la discusión y respondió sarcásticamente, insinuando que no escuchaba a su compañero. Ante esto, Junior expresó su deseo de poner fin a la tensión, pero no sin antes lanzar un comentario desafiante hacia Miguelito.

Este tenso enfrentamiento promete ser uno de los momentos más destacados del episodio, donde los integrantes del equipo verde se enfrentarán a una prueba de salvación para evitar ser nominados en el reality de Canal 13.