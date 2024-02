Luis Mateucci desató su furia en “Tierra Brava” por la flojera de Miguelito: “Se cree superior, pero no tiene nada”

La comida generó un nuevo conflicto en la casa de “Tierra Brava”, y en esta ocasión desató la furia de Luis Mateucci.

Todo comenzó cuando el capataz llegó con dos canastas de huevos de regalo, en ese momento, el argentino propuso repartirlos equitativamente con una condición. “Que se levanten todos a buscar sus cosas. El que no se levanta, jodió. Si no, se las hacemos fácil”, dijo, en referencia a Fabio y Miguelito.

Por su parte, el exMorandé dijo no estar de acuerdo con esta medida: “Mis huevos no tienen por qué faltar a la hora que despierto. No me voy a levantar cuando a él se le ocurra (...) A las dos de la tarde quiero mis huevos ahí ”, comentó el comediante.

Enfadado, Luis le respondió que, a cambio de eso “mañana cuando te levantes vas a prender vos el fuego. Yo no se lo prendo a nadie más”.

“Pelotudo”, le gritó el humorista, intentando provocar al argentino diciendo que “estaba hablando una mosca” y que para lo único que servía era para hacer el fuego durante las mañanas.

Acto seguido, hizo un pequeño descargo con Jhonatan Mujica mientras estaban haciendo ejercicio, asegurando que “Miguelito se cree superior diciendo que ‘para eso te traje, para hacer fuego’ por eso está como está. La vida se encargó... pero no tiene nada, sólo su mujer”.