¿Se parecía a Belinda? Resurgen fotos de Cazzu cuando era rubia y su aspecto causa controversia

Cazzu, Belinda y Nodal han formado un triángulo amoroso sin querer, pero que los fanáticos siguen a detalle con cada movimiento en redes sociales y sus respectivas vidas.

Es por esto que se viralizaron nuevamente las imágenes de la argentina cuando era rubia, hace varios años atrás y cuando empezaba a despuntar su carrera, trayendo muchas comparaciones con la diva del pop mexicano.

Para nadie es un secreto que la rapera ha sido sumamente versátil con su estilo, pues la hemos visto llevar su clásica melena negra corta, pero también pelo rosado, cortes más alargados, mechas de colores de fantasía y hasta un rapado.

Así lucía Cazzu cuando era rubia

Precisamente, la versión rubia de Cazzu es la que ha llamado más la atención de los internautas pues la comparan con Belinda y aseguran que quizás por esta razón ella fue el amor platónico de Nodal, que buscó conquistar tras la ruptura con la que fue su prometida.

Nunca cambies, que yo no lo haré. 💔 pic.twitter.com/s4XhKRjAvD — Cazzu™ (@cazzuoficial) May 28, 2018

“Yo traté de jugarle al Romeo lo más que pude. Las argentinas son muy difíciles, me querían dejar en la friendzone, pero dije ‘Tengo que darlo todo’, era mi crush’”, confesó el propio cantante hace semanas atrás en una entrevista.

No obstante, esta polémica se avivó recientemente por el estreno del tema, Cactus, de Belinda, que parece que va dirigido hacia Nodal por varias frases que suelta en la canción. Ante esto, Cazzu respondió con una indirecta de un meme que dice “Han pasado 84 años...”, haciendo ver que la ex de su pareja no lo olvida ni lo supera.

“Ya sabemos de dónde le viene el amor a Nodal”, “Era su ‘crush’ porque lucía como su EX”, “Aquellos tiempos de Juli-K eran insuperables”, “También llevó un rosado igualito al de Belinda, quería copiarla”, “Es la versión económica de Belinda”; fueron parte de los comentarios en redes sociales.