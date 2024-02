Tanza Varela reveló la razón por la cuál se sacó sus implantes: “Los hago un poquito responsables por la pérdida de Rosa”

Tanza Varela se convirtió en una de las chicas reality más importante de la retro farándula, y es que su polémica participación en “Año Cero” generó que la joven se hiciera un espacio en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, en el 2014 decidió alejarse de las cámaras y se mudó a México. En este lugar llegó a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa y consolidó su relación con el director de cine Matías Bize, con quien sufrió la triste pérdida de su hija Rosa.

En este tiempo fuera de Chile, Tanza decidió ponerse implantes mamarios en el país norteamericano, lo que según ella, le trajo consecuencias importantes en su salud y ahora decidió sacárselos.

“La pérdida de Rosa me trajo muchas reflexiones positivas. Fue una pequeña maternidad que me dejó decisiones en mi vida: pude ver más adentro y cambié muchas cosas. Fue una pérdida mágica, muy linda. La maternidad no te la dan sólo los hijos que están con uno”, declaró Varela en una conversación con Las Últimas Noticias.

“Tenía un dolor de espalda diario, en el brazo izquierdo desde el cuello a la muñeca. Estaba angustiada; había días que no lo pasaba bien”, comentó la exchica reality.

Según los especialistas y los exámenes, un doctor le aseguró que todo tenía que ver con los implantes mamarios, que se había puesto. Asimismo, le revelaron que presentaba Síndrome de Asia, (Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes), que es una reacción autoinmune o inflamataria del cuerpo ante el contacto con una sustancia extraña.

“Mi cuerpo estaba saturado y, al estar embarazada, hago un poquito responsable a los implantes por la pérdida de Rosa”, expresó la actriz.

El daño que le causó

Tras haberse operado en el 2013, la actriz reveló que cometió el error de no estudiar bien a los cirujanos que le hicieron una segunda operación.

“Me habían puesto 120 cc de silicona más en cada busto. Nunca quise ese volumen”, dijo al medio, agregando que “cargué mucho peso, que al cuerpo no le corresponde cargar: me sentía mal, perdí a mi hija, me dolían las axilas, me dolía al hacer pilates, al dormir”.

A raíz de esto, Tanza eliminó toda la silicona de sus pechos en enero de este año.

“No quiero ningun tipo de plástico, porque la pasé mal... ahora soy mucho más feliz, sentí que había perdido mi creatividad, porque estaba opacada de dolor”, cerró en el diálogo.