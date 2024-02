“Vida mía, te amo”, conmovedor momento entre Alejandro Sanz y su hija Manuela

El cantante Alejandro Sanz compartió un emotivo momento con su hija mayor Manuela, quien se encuentra radicada en México. A través de su cuenta en Instagram, el español difundió una bonita sorpresa que le dio a su primogénita, nacida en el 2001, fruto de su relación con la actriz mexicana Jaydy Michel.

En la publicación que hizo este domingo, Sanz publicó los mensajes de Whatsapp que intercambió con su hija. Ella le avisaba que se graduaba el sábado, él le respondió que estaba muy orgulloso, pero que no iba a poder asistir por otros compromisos.

Manuela le mostró compresión por inasistencia, contestándole que “ya papi, no pasa nada, me imaginé”. Su padre le expresó: “Ah bueno amor, me da cosa perdérmelo”.

Sin embargo, Alejandro Sanz estaba muy lejos de perderse ese gran momento de su hija, así que la sorprendió en México.

Luego de las imágenes donde mostró el chat entre ambos, él compartió el video en el que se ve la reacción de ella cuando lo ve llegar. El cantante entró con un ramo de flores, por lo que Manuela no aguantó conmoverse y comenzó a llorar. Padre e hijo se fundieron en un abrazo.

Alejandro Sanz y su hija se fundieron en un abrazo (Foto: Captura video de Instagram @alejandrosanz)

Al día siguiente en el mismo chat, él le escribió: “¿En serio crías que unos cuántos miles de kilómetros me iban a impedir estar contigo en un día tan especial para ti?

En el post en el que comparte este emotivo momento, Alejandro Sanz manifestó: “Qué bonita inocencia la tuya, mi niña @manuela.snzm . Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación vida mía. Te amo”.

Varios famosos comentaron, entre ellos el actor Sebastián Rulli, quien escribió: “Qué belleza”. Luis Fonsi dijo: “Vengo ahora que tengo una pajita en el ojo... Qué belleza de momento”. Ricky Martin manifestó: “Qué momento hermano”.

Alejandro Sanz y sus hijos

Alejandro Sanz tiene cuatro hijos. De su matrimonio con Jaydy Michel nació Manuela en el 2001 y Alexander, a quien tuvo en el 2003 con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera cuando aún estaba casado con Michel.

En el 2011 nació su hijo Dylan, fruto de su matrimonio con Raquel Perera, con quien también tuvo en el 2014 a su hija Alma.