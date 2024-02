Fue muy desordenado y otro no lo logró: Los dos aspirantes de “Top Chef” que no convencieron al jurado

Raimundo Alcalde, Trinidad Cerda, Pincoya y Juan Pablo Álvarez fueron los antiguos participantes que tuvieron la oportunidad de ser parte del repechaje de “Top Chef VIP “, y ahora se han tenido que enfrentar a diferentes pruebas para demostrar que merecen un cupo dentro del programa.

Sin embargo, ellos no están solos en esta competencia, y es que a los rostros se sumó Gissella Gallardo, Gringo Mode On, Máximo Bolocco y Marcial Tagle.

Ahora, los aspirantes tuvieron que enfrentarse a una nueva prueba: preparar una entrada, un plato de fondo y un postre a su elección.

¿Quién se fue?

Tras dos duras e exigentes etapas, Fernanda Fuentes, Benjamín Nast y Sergi Arola tuvieron que escoger a los participantes que debían abandonar el programa

El primero en partir fue Raimundo Alcalde, quien que no convenció con su palta reina con camarones como entrada puesto que el emplatado dejó mucho que desear.

Posteriormente, fue el influencer conocido como Gringo Mode On, quien tras realizar un pollo frito no logró convencer al jurado puesto que el sabor no era el mejor y no se comparaba al sabor de los demás. Asimismo, el desorden de su mesa de trabajo no les gustó para nada al jurado.