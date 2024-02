“Generación 98″: La corrupta exigencia de la alcaldesa que dejará en jaque a “Chico” Olmedo

La alcaldesa de la comuna donde se construye el proyecto inmobiliario Punta Virgen sorprenderá a la audiencia de “Generación 98″, pues revelará su verdadera cara en la administración municipal y pondrá en jaque a Hernán “Chico” Olmedo.

Ell quedará de manifiesto en el capítulo 143 de la teleserie nocturna, al cual accedió Página 7 a través de la plataforma Mega Go.

Todo sucederá durante una importante reunión que se celebrará en el restaurante de sushi de Loreto, a la cual asistirá Olmedo y su abogado, Clemente, así como la jefa comunal, interpretada por Katyna Huberman.

De acuerdo a lo que conversan en la cita, el empresario y el jurista aseguran tener todo listo y dispuesto para avanzar con la construcción del resort en el lugar paradisíaco, ya que, de hecho, la edificación ya comenzó.

Alcaldesa resulta ser corrupta

No obstante, la alcaldesa les dejará en claro que no todo está en regla, como creían firmemente, y además les planteará una exigencia que no tenían contemplada ni en sueños.

Resulta que Josefina les aclara que no cuentan con todos los permisos, pues además de los obtenidos en los respectivos ministerios, se requiere el de la comunidad donde se edifica, que es otorgado por el municipio.

Esta revelación irrita profundamente a Olmedo, quien intenta salvar la situación negociando y apelando a sus encantos diplomáticos de relaciones públicas, señalando que podrían conversar el inconveniente y solicitar el permiso.

Siin embargo, la alcaldesa asegura que les conseguirá el visto bueno de inmediato, pero a cambio les pedirá un gesto, que finalmente deja atónitos a Hernán y Clemente.

“Yo les puedo conseguir el permiso a cambio de un pequeño gesto”, indica Josefina, para luego añadir: “Lo que yo quiero es lo que corresponde, yo quiero un porcentaje de Punta Virgen, una raspadita de la olla, aunque sea la puntita”.

Este cariz corrupto del personaje de Katyna Huberman deja en jaque a Hernán Olmedo y sólo queda esperar los siguientes episodios para ver su actitud al respecto.