“He disfrutado mucho esta experiencia”: Nicolas Saavedra habla de su debut nocturno con “Secretos de familia”

El reconocido actor chileno, Nicolás Saavedra, quien ha cautivado al público a lo largo de sus 26 años de carrera en teleseries, sorprende con su incursión en el horario nocturno con la próxima telenovela de Canal 13, “Secretos de familia”. Con un papel protagónico como “Alfonso Cruchaga”, Saavedra revela su entusiasmo y la singularidad de esta experiencia.

“Secretos de familia” se sumerge en la trama de la misteriosa muerte de “Sara Valdés” (Florencia Berner), una joven de clase alta de Pirque. La investigación desentraña oscuros secretos y turbiedades en la familia de la fallecida, donde Nicolás Saavedra personifica a “Alfonso Cruchaga”, tío de la protagonista.

Este nuevo rol lleva a Saavedra a explorar un territorio distinto en comparación con sus personajes anteriores. “Es un personaje distinto a los que he hecho en teleseries, más vinculado con cosas malas y turbias”, confiesa el actor de 48 años. “Alfonso” es un abogado ambicioso, frío e inescrupuloso, luchando por el liderazgo de la clínica familiar y la Fundación Los Arrayanes.

A pesar de su trayectoria en teleseries diurnas y vespertinas, esta es la primera incursión de Saavedra en el mundo nocturno de las telenovelas. El actor se refirió a este nuevo horario: “todo es más intenso. Las escenas son más largas y power, y me ha gustado y lo he disfrutado”.

El retorno de Nicolás Saavedra a Canal 13 después de su destacada participación en la década del 2000 se presenta como un reencuentro emocional. “Le tengo un cariño grande a Canal 13, pasé una época importante de mi vida trabajando en el canal y ha sido muy rico volver, reencontrarse con muchas caras conocidas, desde maquillaje y vestuario hasta producción, gente que está desde aquellos años trabajando en el canal. De verdad que he disfrutado mucho esta experiencia”, confesó.

“Me gusta mucho el look de ‘Alfonso’, me queda cómodo y es diferente”, comenta. Este nuevo papel no solo destaca por su vestimenta, sino también por la complejidad del personaje y la narrativa intrigante de “Secretos de familia”.

Con una carrera marcada por éxitos como “La fiera”, “Amores de mercado” y “Verdades ocultas”, Nicolás Saavedra se embarca en un desafío nocturno que promete sorprender y cautivar a su audiencia a través de “Secretos de familia”.