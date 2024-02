Margot Robbie y su look en almuerzo de Los Oscar por el que dicen que parece “una abuelita”

Cada vez falta menos para los Oscar 2024 y ya han comenzado las actividades con los famosos como el almuerzo de los nominados que contó con famosos como Emily Blunt, Emma Stone y Margot Robbie.

Estas celebridades posaron por la alfombra roja y deslumbraron con sus looks. Sin embargo, una de ellas fue duramente criticada, y fue Margot.

Y es que la celebridad, quien no fue nominada en esta edición de los Oscar después de su papel en Barbie, llevó un atuendo al estilo de la famosa muñeca, pero parece que no gustó a los fans.

Margot Robbie y su look por el que dicen que parece una “abuelita” en cena de Los Oscar

Margot Robbie no fue nominada a Los Oscar 2024, pero sí fue invitada al almuerzo de los nominados que se realizó en Beverly Hills este lunes.

La actriz llevó un look tweed muy chic compuesto por una falda corte alto, top y un blazer corto en tono rosa y blanco de Chanel.

Su atuendo lo complementó con una bolsa idéntica a su look de Chanel y unos zapatos de tacón y punta fina nude y negro, y su cabello lo llevó suelto.

Aunque lució muy al estilo Barbie vintage, la famosa fue criticada por su look y es que, al ser de unas prendas tejidas, la compararon con una “abuelita”.

“Parece una abuelita, moderna pero abuelita al fin”, “mi abuela se vestía con esas prendas jaja”, “Margot sigue metida en el papel de Barbie”, “no me gustó su look, se ve como envejecida”, “está muy lindo, pero la tela no le favorece”, “Margot debía vestirse mejor y mostrarles a ellos de lo que se perdieron”, y “con ese tipo de ropa se vestía mi abuelita”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Aunque recibió críticas, otros alabaron su outfit y aseguraron que estaba “más hermosa que nunca”, y le pidieron que nunca muera su estilo de Barbie.