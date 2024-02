Nicky Jam sorprende con su reacción al saber que su ex le pone orina al café de sus parejas

La cuarta temporada del programa de telerrealidad “La casa de los famosos” (LCDLF) ya va por su cuarta semana y cada uno de los participantes ha dado mucha tela que cortar. Una de ella es la modelo venezolana Aleska Génesis, que desde su llegada ha estado en boca de todos, pues fue detenida en el aeropuerto de México por, presuntamente, estar involucrada en el robo de uno relojes de lujo. Finalmente fue liberada y a los dos días ingresó al show.

La también influencer de 33 años se ganó la fama de “bruja” en su país, cuando el año pasado se divulgó un video en el que detallaba que ella le hacía “amarres” de brujería a sus parejas y eso incluyó al cantante de reguetón Nicky Jam, con quien salió en el 2021 durante siete meses. Aunque nunca se supo el motivo de la ruptura.

En el reality show, Alesjka le dio detalles a sus compañeros sobre la relación que mantuvo con el artista urbano: “Nicky quería hacerse la lipo (liposucción), pero no quería sentirse solo, entonces me dice: ‘Yo me opero, pero si tú te operas conmigo’. Me hice los senos más chiquitos. (...) Estaba en el reposo con Nicky, me arrepentí toda la vida”.

Además, también afirmó que ella le hizo varios hechizos a las parejas que ha tenido. Lo que captó la atención de los participantes de LCDLF: “Hago hechizos, hago amarres. (...) Solamente unas gotitas de orina, se las pones en el agua en la mañana, cinco gotitas de orina en la mañana, se las pones en el café o en el agua y lo tienes rendido”, aseveró.

Por supuesto que estas afirmaciones no tardaron en llega a los oídos de Nicky Jam, quien tuvo una reacción muy particular. En una entrevista que ofreció al programa radial de Enrique Santos y que fue publicada este lunes 12 de febrero, Nicky fue consultado si ha visto a Aleska en LCDLF.

La modelo afirmó que Nicky le dio su lugar, que lo acompañó en una gira, que en cada concierto decía que era el amor de su vida, algo que para ella fue “bello, porque yo tenía la autoestima por el suelo”. Además, detalló que fue él quien primero le dijo: “Te amo” y le pidió ser su novia en un papelito.

Al escuchar todo esto durante el programa radial, Nicky afirmó: “Un caballero, todos mis respetos hacia ella, la quiero mucho”, y al ser consultado sobre si la extraña, respondió: “Siempre voy a extrañar a toda la gente que ha estado en mi vida. La quiero mucho, le envío las mejores energías y que Dios me la bendiga”.

Pero al hablarle sobre los amarres, el reguetonero soltó la carcajada y expresó: “Enrique, ¡ya, para, para por favor! Yo no tomo café” y comenzó a cantar: “Dame café, dame café, yo solo quiero un poco de café”.