“Ya luce irreal”: Thalía abusa de los filtros en esta foto y le piden que pare

Con la explosión de los filtros en redes sociales como Instagram y TikTok, cada vez son más las famosas señaladas de abusar de ellos, caso de Thalía recientemente, generando controversia.

Además de ella, otras celebridades como Verónica Castro o internacionalmente, Kim Kardashian, constantemente son criticadas por intentar vender una apariencia irreal, que solo pone presión hacia el resto de las mujeres y no es saludable.

Por este motivo, la intérprete de No me enseñaste suele ser atacada en internet, ya que es una de las más activas publicando contenido a diario y que no se cohíbe a la hora de aprovechar esos ‘retoquitos’ digitales.

La foto de Thalía muy criticada por el exceso de filtros

“Cuando sale el sol , brillas porque brillas”, escribió Thalía en la fotografía que ha causado opiniones divididas en su perfil de Instagram.

La mexicana de 52 años aparece posando en un balcón frente a varios edificios de Nueva York y se inspiró de la soleada mañana, que la hace ver guapísima y con su melena castaña iluminada.

No obstante, muchos no le perdonaron el aspecto artificial de su piel, que no exhibe muestras reales de líneas de expresión o al menos poros, lo que indica que utilizó algún filtro para unificar el aspecto de la misma y quitarse años en el proceso.

“El filtro que se puso le deformó los dientes”, “Que foto más extraña hija mía”, “Que dientes tan largos se le ven”, “No la reconozco”, “Los dientes jajaja”, “Tiene los dientes raro como si se le salieran”; fueron parte de las críticas que abundan en la publicación que ya suma más de 68 mil ‘me gusta’.

Thalía | Instagram: @thalía (Instagram: @thalía)

Los dientes aparecen más alargados y curvados de lo normal por el ángulo de la imagen y seguramente el filtro o efecto utilizado, que ha vuelto a traer a la palestra el mensaje de que las famosas deben dar el ejemplo y mostrarse tal como son.