“Yo de ahí me voy”, Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma

Hace tan solo pocas horas las redes sociales se comenzaron a inundar de videos que serían prueba de la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole, por lo cual la cantante argentina rompió el silencio para confirmar su separación del intérprete de corridos tumbados.

Los famosos cantantes comenzaron su noviazgo en medio de varios comentarios negativos de parte de sus seguidores, pero evitaron ignorarlos, no obstante, a pocos meses de haber comenzado su romance, todo parece indicar que llegó a su fin.

Peso pluma y Nicki Nicole Instagram: @nicki.nicole (Instagram: @nicki.nicole)

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma

En medio de la polémica, la intérprete argentina utilizó su cuenta oficial de Instagram para hablar por primera vez del tema, confirmando de manera indirecta la infidelidad de Peso Pluma, asegurando que no se quedará en una relación en la que rompieron con sus acuerdos.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió en Instagram.

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma (Captura de Pantalla)

Asimismo, la artista dio a conocer que se enteró de la misma forma que sus seguidores, por lo cual agradeció todo el apoyo que ha recibido de sus fieles fanáticos.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, señaló.

Peso Pluma / Nicki Nicole La pareja ya no oculta su noviazgo. (Instagram (@pesopluma))

Pese a que muchos usuarios especulan sobre una posible estrategia para la promoción de una nueva canción de la pareja, todo parece indicar que la separación entre Peso Pluma y Nicki Nicole es definitiva.