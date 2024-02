Botota explota en lágrimas al recordar que su mamá lo quiso regalar y que tiene una hermana que no conoce

Durante el capítulo de este martes en ‘Tierra Brava’, Sergio Lagos hizo que los participantes se enfrentaran a frases que han dicho en el pasado a los medios de comunicación, lo que dejó a más de uno llorando.

Botota comentó que su madre casi lo regaló cuando nació. “El 82 existía mucho esto de regalar las guaguas, entonces una asistente social se lo ofreció a mi mamá, y ella fue conmigo a la casa de una patrona”, comenzó contando.

Agregó que “la asistente fue a buscarla para llevarme, pero mi mamá se escondió conmigo para no entregarme. Esa asistente social fue la que me puso mi nombre”, confesó el transformista, y reveló que tiene una hermana que no conoce.

“Conmigo no pasó, pero sí con una hermana que tuve después, que no la conozco. Se la sacaron a mi madre adentro del hospital. Sé la fecha en que ella nació, pero quizás sería malo de mi parte encontrarla y contarle la verdad”, agregó el ex “MasterChef”.

La relación de Botota y su mamá

Ya en mayo del año pasado en ‘La Divina Comida’, la Botota contó parte de la relación con su mamá. “Primero (estuve) con mi mamá en Olmué, en una casa muy humilde. Mientras en la casa de mi abuela era todo lo contrario, era un hogar con cable, con todo”.

“Me llevaron en tercero básico porque mi mamá no me podía tener con mi hermano, porque ya estaba naciendo su hija con el matrimonio nuevo. Felipe y yo éramos como la mochila que cargaba mi mamá”, explicó.

“Mi papá se murió antes que yo naciera. Mi abuela se dio cuenta de que nosotros sobrábamos y me llevó a vivir con ella. Me sentí como una pelota mucho tiempo, tíos le decían que por qué está criando, ‘este hueón va a ser maraco’, ese tipo de comentarios”, comentó el comediante.