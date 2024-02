“Es que si te entendiera...”: La sincera respuesta de Chama a la interpelación de la brasileña Gabrieli Moreira

El próximo episodio de “Tierra Brava” se realizará la nominación “Cara a cara”, en donde se definirá al tercer integrante del reality que se unirá a Guarén y Jhonatan Mujica en el proceso de eliminación que se realizará esta semana.

En el adelanto presentado al final del programa, la brasileña Gabrieli Moreira nominó a Chama señalando que sus motivos se basan en la convivencia. “He pasado burlas. Desde que llegué a la casa, o no compites o no participas o compites a un nivel muy inferior al mío”, partió.

“No te voy a contestar”

Alexandra Méndez demostró su hastío al escuchar a su compañera y estaba impávida antes las palabras de Moreira, quien seguía arremetiendo en contra de la venezolana. “Y como estás acostumbrada a no contestar nada, te quedas intimidada por mí. Si quieres puede sentarse, gracias”, lanzó Moreira.

Chama al escuchar esta instrucción fue completamente sincera de por qué no le responde a Gabrieli, y tiene que ver con la barrera idiomática. “Es que si te entendiera, te respondería, pero como no entiendo nada de lo que dices, no te voy a contestar”, aseguró Méndez.