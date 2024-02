“Gano mucho más afuera”: Naya Fácil aseguró que el dinero no la está motivando para entrar al reality

La joven influencer Naya Fácil es uno de los rostros que está negociando con el próximo reality de Canal 13, y es una de las cartas fuertes para el sucesor de “Tierra Brava”. Su presencia parecía segura, sin embargo, ella ha manifestado sus dudas en sus historias de Instagram.

El día de ayer, la joven ahondó en sus razones de por qué está re evaluando su participación en el proyecto del 13, el cual habría aceptado, mas no ha firmado el contrato. “Estoy demasiado indecisa”, partió declarando Naya, quien contó que tiene que dar pronto su respuesta.

“He pensado que sí, he pensado que no. En este momento no sé qué hacer. Todavía no he firmado un papel, pero tengo todo mi derecho a cambiar de opinión. Tengo miedo porque es algo muy nuevo para mí, porque hay muchas cosas con las que no estoy conforme”, agregó.

¿Por qué está dudando?

La joven contó que está en un momento súper bueno afuera, y se ha dado cuenta de lo que puede hacer si se organiza con sus seguidores, a quienes calificó de muy fieles. “Yo no me imaginaba el nivel de ‘facilines’ que me seguían y lo que podía generar afuera, quizás no lo he aprovechado de buena manera”, señaló.

“Quizás creando mi pyme o cosas así, porque tengo seguidores muy fieles y reales. Me está yendo muy bien afuera, mejor de lo que me ha ido. Entonces, quiero aprovechar ese momento que estando con un contrato y encerrada no podré”, añadió Naya.

Su segundo punto era el monetario. “Las lucas tampoco están tan llamativas sinceramente. Yo en este momento gano mucho más afuera que en ese proyecto. Me está yendo mejor afuera en todo ámbito, no sé si ir a probar suerte”, confesó.

“Cuando un pago está bien, uno ve las lucas y dice ‘me la voy a jugar’. Pero no se iguala, ni se acerca de cómo me va afuera (...) Me estoy comunicando con mi abogada para dar mi respuesta final que no creo (que acepte), yo gano más afuera, es mi momento afuera. No sé si estoy tomando la mejor decisión”,

“Yo no voy a ir a un proyecto en donde voy a arriesgar más y voy a ganar menos, me pasaría para mensa (...) lo económico no me está motivando, al final me voy a exponer 10 mil veces más y dejaré mi Instagram de lado”, aseguró Naya Fácil.

Finalmente, la joven señaló que probablemente dirá que no, pero hará una contraoferta para ver la respuesta del canal.