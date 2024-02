“Me emocionó, qué fuerte”: El emotivo recuerdo de chef Fernanda con preparación de Pincoya

La participante de Top Chef VIP, Jennifer Galvarini, se anotó un poroto con su última preparación en el programa de concurso culinario de CHV, logrando conquistar el paladar y el corazón de la chef Fernanda Fuentes, quien se emocionó al degustar la dulce delicia.

La representante de Chiloé, conocida como Pincoya, preparó una panna cotta con frutos silvestres, que transportó a los juez a sus más profundos recuerdos familiares, consiguiendo con eso, ganarse nuevamente el delantal en el repechaje.

Los primeros en degustar fueron Benjamín Nast y Sergi Arola, quienes alabaron la preparación con comentarios como “delicioso”, “riquísimo, muy bueno, impecable. La textura es perfecta”, celebraron.

Chef Fernanda se emocionó

Fernanda, en tanto, casi se pone a llorar de la emoción, puesto que el postre le recordó las preparaciones que le hacía su madre durante su infancia, pero por un motivo muy especial.

“Uf, perdón… me emocionó. No voy a llorar, qué fuerte. Usted ha traído una mezcla entre sémola con leche y arroz con leche… mi mamá, al final de mes, nos llenaba de postres como sémola con leche y arroz con leche para que no se notara que nos faltaban cosas. Es fuerte. Gracias”, dijo la chef al borde de las lágrimas.

Pincoya, por su parte, reconoció que la panna cotta la realizó “pensando en Gatito (su hijo Felipe)”.