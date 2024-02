“Me encerraban”: Miguelito contó los maltratos que sufrió mientras trabajaba en el circo y su complicada llegada a Chile

En el nuevo capítulo de “Tierra Brava”, Miguelito reveló una impactante información sobre su pasado y cómo fue víctima de diversos abusados mientras se encontraba trabajando en el circo.

En una dinámica del reality de Canal 13, Sergio Lagos tuvo a los participantes enfrentándose a frases que han dicho en el pasado a los medios, ahí el humorista aprovechó de contar el triste relato.

Miguelito contó la historia del maltrato que sufrió en manos de la compañía que lo llevó a Chile.

“Tenía 20 años, me habilitaron una habitación en el Teatro Caupolicán, pero me encerraban con llave”, relató de entrada, contando que en ese momento compartía la pieza con otra persona.

Según sus recuerdos, en esa época no tuvo chance de reclamar debido a su poca experiencia y a que hora muy joven.

“Yo no me di cuenta al principio puesto me quede embobado porque me pusieron cable para ver películas. Sin embargo, un día que quede solo ir, yo dije voy a salir a dar una vuelta; y cuando quise salir, no pude”.

“En esa época yo no tenía carácter, era de los que aceptaban todo como ellos me pagaban. Lo pasé pésimo, si contara todo lo que pasé, todos se pondrían a llorar”, narró el comediante, enfatizando en que pudo salir de la situación gracias a una antigua colega del medio.

Su llegada a Chile

“Mi amiga me llevó al Golden Circus y ahí el tío Mario me dijo que me quedara con él, y yo no me quede porque cuando pasé a Chile estaba indocumentado, no tenía ni la cédula de intentidad”, continuó con su historia, ante la mirada triste de sus compañeros.

Aunque sus nuevos colegas le ofrecieron hacer los trámites para por él, Miguelito se negó. “Le dije así que no, porque a mi solito me gusta cumplir en un trabajo y ellos me deben una plata”, aclaró, refiriéndose a su antiguo trabajo.

Finalmente, Miguelito reveló que ha tenido que luchar mucho en esta vida para llegar donde está puesto que “nadie me ha regalado nada. Me han pasado por cosas horribles”.