“No lo comparto”: Marcial Tagle y Sergi Arola se muestran los dientes en tenso momento de Top Chef

Un verdadero duelo de titanes se vivió en el capítulo del martes en Top Chef VIP, luego que el actor Marcial Tagle no recibiera de buena forma los comentarios que le entregó el juez Sergi Arola, quien le sugirió que entregara platos más elaborados.

“No te veo muy estresado”, le dijo el español al momento de evaluar el postre que presentó Tagle, cuya elaboración fue considerada por los tres jueces como pobre, siendo el nombre lo más sofisticado: “Rai fig pancake”.

Producto de ello, Sergi le pidió que se tomara todo el tiempo que tenían asignado para cocinar (60 minutos, si es que solo se demoraba media hora), pero con la idea de presentar verdaderas obras maestras y no platos mediocres.

Marcial Tagle se enojó con Sergi Arola

Esto generó la molestia del actor, quien rebatió el argumento del jurado y defendió su postura al rojo vivo, sin tomar el comentario como una crítica constructiva ni una oportunidad para jugársela en una próxima vez.

Así, el debate fue in crescendo como olla a presión.

“Desde mi perspectiva, está bien terminar antes, tampoco es que terminé una hora antes, sino que planifiqué mi plato (...) No lo comparto (la petición), porque nosotros no manejamos el tiempo que nos van a dar. Me estás eliminando de cuajo”, fueron parte de sus reclamos.