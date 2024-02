Raquel Argandoña reveló el significado especial que tiene el Día de San Valentín para ella

La animadora Raquel Argandoña se sinceró sobre el significado que tiene esta fecha para ella. El 14 de febrero no es simplemente el Día de San Valentín, sino que es más importante para ella, de acuerdo a lo que reveló en el último capítulo de “Tal Cual”.

“Es un día especial porque Kel cumple 33 años, el 14 de febrero lo identifico con la primera vez que fui mamá. El 14 de febrero no lo identifico como el día del amor”, aseguró Argandoña.

“Es la fecha en que me convertí en mamá”, agregó Raquel, quien contó que saldrá a comer este 14 de febrero, para celebrar el Día de la amistad.

No obstante, el director comenzó a molestar a la animadora debido a que el año pasado terminó con Félix Ureta el 14 de febrero. “Uno pelea, no hay parejas perfectas, no hay familias perfectas”, cerró.