“Te honro como mi esposito”: Christell Rodríguez compartió un romántico mensaje dedicado a su pareja

La cantante Christell Rodríguez pisó el palito hace más de un año con su pareja Roberto Parra, y siguen celebrando su amor. En el día de San Valentín, ella decidió homenajear a su amor con una publicación de Instagram.

Rodríguez subió un video con diversos lindos momentos que compartió con Parra, y estaba ambientada por una versión acelerada de la canción “Mine” de Taylor Swift. “Forever My Valentine (Por siempre mi San Valentín)”, partió.

“El 3 de febrero estuvimos de aniversario de matrimonio y por razones claras nos pilló fuera de nuestro hogar, así que hoy se celebra doble. ¡Te amo amor! Gracias por tu amor, dedicación, paciencia y tu apoyo incondicional, por enseñarme mucho durante todo este tiempo juntos”, continuó la cantante.

“Te honro como mi esposito. You are the best thing that’s ever been mine (Tú eres la mejor cosa que ha sido mía)”, cerró Christell Rodríguez.