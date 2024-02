Carla Ballero sin piedad contra Luis Slimming: “Nunca me ha hecho reír, no sé cómo puede ser humorista”

La participación de Luis Slimming en el Festival de Viña del Mar está en el ojo del huracán. Las pifias de las que fue víctima en Chile Chico y las críticas por el comentario que hizo sobre la muerte de Sebastián Piñera, han provocado que en redes sociales se haya creado un clima contra el libretista.

Esto fue analizado en el programa ‘Sígueme’, donde fueron letales en sus análisis.

Kenita Larraín, recordó cuando participó en ‘El Purgatorio’, asegurando que “recibí tallas muy en doble sentido, muy ordinarias, en estos tiempos ya no...eran momentos incómodos, él es talentoso, pero se equivoca en algún momento de las rutinas”.

Respecto a esto, Julia Vial aportó que “no puedes llegar con soberbia al festival de Viña, pero hay ciertos humoristas jóvenes que creen que pueden hacer chistes de todo”.

Pero sin duda que la más filosa en sus palabras fue Carla Ballero, que de lleno, dijo que encontraba “súper fome” a Slimmin.

“Nunca me ha hecho reír, lo encuentro súper fome, fatal, no sé cómo puede ser humorista, me carga lo que hacían con la Chiqui Aguayo”, dijo Ballero, refiriéndose al bloque de humor en el programa de Canal 13.