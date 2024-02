“Chocábamos mucho al principio”: Fabio Agostini habló de una de sus amistades más importantes de “Tierra Brava”

El español Fabio Agostini es uno de los participantes más importantes y populares de “Tierra Brava”, durante su paso por el encierro generó diversas amistades con sus compañeros, y a meses del término de las grabaciones, él rescató un vínculo en particular.

En su visita al Podcast de Eva Gómez, la animadora y su excompañera del reality, le consultó quiénes terminaron siendo sus amigos una vez terminado el reality. “La verdad, y eso que nunca me lo imaginé, con Pame me llevo increíble”, comenzó.

“Chocábamos mucho al principio”

Agostini señaló que no se lo imaginaba cuando empezó el reality “choqué con mucha gente, no me entendían, no me conocían. A medida que pasaron los días, me fueron aceptando y me fueron conociendo. Al final me agarré cariño con toda la casa, menos con una persona y hay dos medios especiales”, agregó.

“Con la Pame chocábamos mucho al principio. Yo dije: ‘con esta tía me voy a llevar más mal en el programa. Lo que voy a tener que aguantar’. Al final terminamos siendo muy buenos amigos”, precisó sobre su relación con La Fiera.

De igual forma, Fabio rescató su amistad con Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, la Guarén, y señaló que son a quiénes más quiere. Como también con Junior Playboy, “es un pibe a quien le he cogido cariño y me parece una buena persona. Hay mucha gente que no lo logra entender”, aseveró.