“Con todo el dolor de mi alma”: Participante llegó con cabestrillo a presentar su renuncia a “Top Chef”

Durante el más reciente “Top Chef VIP” se dio a conocer una sorpresiva baja de uno de los participantes del programa, hablamos de Jordi Catell, quien llegó con cabestrillo a presentar su renuncia.

Según el relato que el fotógrafo contó en el espacio: “Tuve un pequeño accidente en el agua, cuando practicaba deportes”, afirmó, aclarando que el diagnóstico de su lesión es una fisura de clavícula y también se le dislocó el hombro.

A raíz de esta situación, Jordi no tuvo otra opción que abandonar el programa, puesto que “no puedo estar al ritmo que el programa exige para poder competir con mis compañeros”.

“Tengo que dar un paso al costado, con todo el dolor de mi alma, porque lo estaba pasando bien y divirtiéndome. Pero no puedo estar entorpeciendo la labor de los jueces”, expresó Castell.

Sin embargo, antes de abandonar el estudio de CHV, le hizo un regalo a los nuevos aspirantes Gissella Gallardo y Máximo Bolocco: su agenda.

“Quise donárselas porque son nuevos y no traen el ritmo que ya llevábamos”, comentó, añadiendo que no incluyó a Marcia Tagle porque él es bueno en la gastronomía.

Las reacción de los chefs

Posteriormente, fue el turno de los chefs de despedirse de Jordi, quien se ganó el corazón de ellos no sólo por sus preparaciones, sino también por su sentido del humor y personalidad.

“Te vamos a echar de menos, eres un tío fenomenal”, le dijo Sergi Arola. Mientras tanto, Fernanda Fuentes le dijo: “Agradecerte, porque eres único. Llenaste esta cocina con momentos únicos y me da muchísima pena”, manifestó, comentando que ella lo veía en la semifinal del espacio culinario.

Por último, Benjamín Nast le comentó que “fue un placer conocerte, me encantó verte cocinar, la alegría que transmitías. Era muy divertido verte”.

Finalmente, Jordi Castell aseguró que “me da rabia irme. Me da lata dejar algo que me estaba haciendo bien. Es fome”, cerró el fotógrafo.