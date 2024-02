Ésta es la película ‘de niños’ que hoy está arrasando en Netflix y los adultos amamos

Netflix tiene un catálogo enorme de series y películas dirigidas a los más pequeños del hogar lo que permite mantenerlos entretenidos durante unas horas. Por supuesto, el que sean “para niños” no significa que sólo ellos puedan disfrutarlas, ¿cierto?

Las producciones infantiles son la excusa perfecta para pasar el tiempo en familia y también para despertar la nostalgia, después de todo crecimos con algunas de éstas y qué mejor que el que estén disponibles para disfrutarlas cuando queramos escapar del ajetreado mundo adulto.

Sorprendentemente esta semana, una saga completa se ha apoderado de la plataforma, según el Top 10 Global de Netflix y es muy probable que sea una de tus favoritas.

‘Mi villano favorito’ se apodera de Netflix

Mi villano favorito La saga favorita de todos está dominando la plataforma (Universal Pictures)

Resulta que la saga de ‘Mi villano favorito’ está ahora ocupando varios puestos. Mi villano favorito 3, se encuentra actualmente en el primer puesto, mientras que Minions ocupa el lugar #4, seguido por Mi villano favorito en el lugar #5 y Mi villano favorito 2 en el #6.

Esto significa que la saga le ha ganado a otras películas como American Assassin, The Greatest Night in Pop, The Devil Wears Prada (un clásico que también ha reurgido) y Lift, la cual se había mantenido en el primer lugar durante varias semanas.

Es probable que una de las razones por las que esto ha sucedido es que el 12 de febrero se anunció de forma sorpresiva el próximo estreno de Mi villano favorito 4., lo cual marca el regreso de Steve Carell como Gru y la presentación de Will Ferrell como el nuevo enemigo de Gru, Maxime Le Mal.

Mi villano favorito La saga favorita de todos está dominando la plataforma (Universal Pictures)

¿Por qué amamos la saga de Mi villano favorito?

La película original de Mi villano favorito recibió críticas increíbles en 2010, lo que dio pie a una saga completa que sigue dando frutos hoy día. Las películas se centran en Gru (Steve Carell), un supervillano convertido en cariñoso hombre de familia, y sus fieles Minions mientras navegan por un mundo de crimen.

Si bien la franquicia ha recaudado un total combinado de taquilla de más de $ 3.7 mil millones a lo largo de los años, cada película individual ha recibido una mezcla de críticas tanto de críticos como de fanáticos. De todos modos, la franquicia superó a las películas de Shrek como la serie animada más exitosa de todos los tiempos después del estreno de Mi villano favorito en 2017.

Mi villano favorito La saga favorita de todos está dominando la plataforma (Universal Pictures)

Además de Steve Carell, las películas han presentado otras leyendas de la pantalla grande y la pantalla chica, incluidas Julie Andrews como Marlena Gru, Sandra Bullock como Scarlet Overkill y Kristen Wiig como Miss Hattie y Lucy Wilde. Aunque Gru se enorgullecía de ser un supervillano rudo y duro en Mi Villano Favorito, al final de la primera película se encontró en la posición de ser una figura paterna para tres niñas, Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier ) y Agnes (Elsie Fisher), quienes finalmente le hicieron darse cuenta de que ser un padre comprensivo era lo más importante para él en futuras películas. Aunque los villanos incluidos en cada película han cambiado con cada entrada, el gran elenco de personajes Minion ha persistido en todo momento.