“Estoy más sola que la cresta”: Paty Maldonado se desahoga sobre sus emociones en “Tal Cual”

A propósito de que este miércoles se conmemoró el Día de los Enamorados, Patricia Maldonado aprovechó la instancia para desahogarse y realizar una confesión que sorprendió a su amiga Raquel Argandoña.

Todo sucedió durante la reciente edición del programa “Tal Cual”, por las pantallas de TV+, en la cual abordaron las dinámicas de pareja acorde al Día del Amor y la Amistad.

En el panel, la opinóloga conversaba con la “Raca”, también estable en el espacio televisivo, y el humorista Claudio Moreno, quien estuvo de invitado.

La cantante argumentó que, en ocasiones, si bien se podía estar en una relación de pareja estable, de todos modos uno podía ser comsumido por la soledad.

“Hay momentos en el que tú te sientes sola por una serie de situaciones y eso es bueno tocarlo”, sostuvo Paty.

A continuación, la “Quintrala” le realizó una pregunta medular sobre sus sentimientos. “¿Tú se sientes sola a veces?”, quiso averiguar. “A veces me siento sola, sí, sí, no lo voy a negar, y lo digo, estoy más sola que la cresta”, admitió.

“Tengo la particularidad de desahogarme altiro, de vez en cuando una se siente sola por diferentes razones”, explicó la exconductor de “Las Indomables”.

“Yo no discuto”

Luego, Maldonado y Argandoña no estuvieron de acuerdo acerca de que discutir de forma regular era una de las claves del éxito de una relación de pareja sana.

“No, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no discuto”, discrepó la opinóloga.

“Cómo que no, no seas mentirosa, Pata Maldonado. Ustedes ¿amigos en su casa?, ¿usted cree que no discute con Jorge (su pareja)?, si ese hombre debería tener el cielo ganado por soportarte”, la molestó su amiga.

“Porque siempre el victimario pasa a ser víctima y la víctima pasa a ser la mala. Tú no vives con él…”, se defendió la exintegrante del panel de “Mucho Gusto”.