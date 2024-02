Fernanda Urrejola y sus definiciones en el amor: “Podría enamorarme de un hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y de alguien no binario”

La actriz Fernanda Urrejola se refirió a las etiquetas a la hora de las relaciones amorosas, esto debido a que desde el 2020 se encuentra en una relación con Francisca Alegría, su primera pareja mujer.

En entrevista con The Clinic, Urrejola aseguró que “yo me enamoré de una persona”, respecto a las consultas y opiniones que ha debido enfrentar tras hacer pública su relación con la guionista.

“Me sorprende mucho esa necesidad tan heavy del ser humano de identificarse con cosas. Yo me enamoré de una persona y resulta que existe un término para eso, que se llama pansexual”, explicó.

Además agregó que “yo de verdad siento que es así. Si el día de mañana, esto se termina, yo estoy segura que podría enamorarme de un hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y de alguien no binario. Eso no es tema para mí, sigo viendo a las personas como personas. Y me gusta eso. Me encanta sorprenderme”.

Las confesiones de Urrejola

Hace un par de meses, la actriz conversó de Alegría con Sol Leyton en el programa “Chile lindo”. Ahí mencionó que “yo nunca me imaginé que iba a tener una relación con una mujer, que me iba a enamorar de una mujer. Y fue bello abrirme a nuevas posibilidades, a nuevas formas”.

“Significó un acto de valentía, yo era una persona conocida en Chile, ya se sabía en los medios mis relaciones heterosexuales, entonces era abrirme de nuevo a un país que es súper crítico y súper conservador. Entonces reconozco que en un momento me dio un poco de miedo”.