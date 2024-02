“Iván (Zamorano) era una persona tremendamente celosa. Me abrochaba la camisa hasta acá”: las confesiones de Daniella Campos

Cada 14 de febrero la farándula nacional recuerda el cancelado matrimonio entre Kenita Larraín e Iván Zamorano. Fue un día que pasó a la historia.

En ese marco en el programa ‘Sígueme’, Larraín y también otra expareja del histórico capitán de La Roja, Daniella Campos, recordaron sus relaciones.

“Yo reconozco que Iván era una persona tremendamente celosa. A mí me abrochaba la camisa hasta acá. Yo no me podía atrasar si iba a la peluquería””, afirmó Daniella.

“O sea, a veces yo llegaba de la peluquería y estaba histérica, porque al señor se le ocurría lavarle el pelo a otra señora antes que a mí y yo tenía 40 minutos, y si no llegaba tenía que dar explicaciones.

“Esas cosas que yo hoy día las veo de lejos, más madura, más grande. Ahí tenía 17 o 18 años, y encuentro que no debió ser así”, explicó.

“Cuando escucho a la María Eugenia hay cosas que me hacen sentido, y que hoy día no reconozco, por ejemplo, de María Alberó. Yo no sé cómo María Alberó puede andar con un escote hasta el ombligo y con un tajo. Yo conociéndolo a él, sé que eso no era de él, ¿cachai?”, reflexionó la modelo.

Ahí Kenita aseguró que “pero también él debe haber evolucionado. Todos cambiamos”