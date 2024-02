“Lo pasaban muy bien”: Carla Ballero contó ciertas infidencias sobre Kike Morandé y Cecilia Bolocco

Ayer jueves fue el 14 de febrero, conocido como el Día del Amor en todo el mundo, y en el programa Sígueme de TV+ decidieron rememorar algunas de las parejas de enamorados más icónicas de la farándula chilena.

Entre las menciones destacadas se encontraba el romance entre Alexis Sánchez y Maite Rodríguez, así como el recordado vínculo entre Kike Morandé y Cecilia Bolocco, una relación que marcó una época en la televisión chilena.

Durante la discusión sobre esta última pareja, Daniella Campos destacó la complicidad única que existía entre Morandé y Bolocco tanto dentro como fuera de la pantalla, recordando la época en que ambos brillaban junto a Álvaro Salas en el popular programa Viva el Lunes de Canal 13 de la década de los 90.

Campos incluso mencionó cómo Morandé, en su rol de animador, se encargaba de “chasconear” a Bolocco, especialmente tras su regreso a Chile luego de su exitoso paso como conductora de noticias en Estados Unidos.

Fue entonces cuando Carla Ballero, panelista del programa, reveló que Morandé le había contado una anécdota que, por respeto, prefería no compartir. “Lo pasaban bien. Es que me acuerdo de una historia que me contó el Kike, pero no la puedo contar. Me acordé porque es muy divertido lo que le hizo una vez a la Cecilia. No, es que me va a matar si lo cuento”, confesó Ballero.

[ LEE TAMBIÉN: Después de 20 años: Daniella Campos lució el vestido que iba a usar en fallido matrimonio de Kenita y Zamoran ]

Las revelaciones de Ballero

A pesar de su reticencia a compartir detalles específicos, Ballero lanzó algunas insinuaciones sobre la relación entre Morandé y Bolocco, asegurando que disfrutaban mucho juntos y que la conductora de televisión era una mujer muy relajada en la intimidad.

“Lo único que yo sé, lo que sí sé... es que verdad lo que dice la Dani. Lo pasaban muy bien juntos. Y ella, a puertas cerradas, es como ella es en realidad. Porque la Cecilia es una mujer súper relajada, hipe relajada. Y con el Kike, claro, se encontraron dos potencias. Lo pasaban muy bien”, reveló Ballero, según consignó La Cuarta.

Finalmente, la ex Locaria del programa “Morandé con Compañía” lanzó una bomba al afirmar: “El Kike fue muy feliz, estuvo súper enamorado de ella”, dejando entrever la intensidad y la profundidad de los sentimientos que Morandé albergaba por Bolocco durante aquellos años.