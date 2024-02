Naya Fácil está sufriendo por amor: la joven se desahogó con sus ‘facilines’ y habló sobre su fallida relación abierta

La reconocida joven de las redes sociales, Naya Fácil, está con el corazón partido por amor. Ella se ha sincerado con sus “facilines”, y les habló de su última historia de desamor tras intentar estar en una relación abierta con un chico.

Naya contó que se encuentra soltera, y que estaba conociendo a alguien, pero eso ya terminó. “Yo estaba en una relación abierta, en donde cada uno pudiera hacer lo que quisiera, porque no somos dueños de nadie. Yo soy súper abierta de mente, pero no me gusta que se rían en mi cara”, comentó.

La joven contó que buscó contención en el chico después de tener dos semanas súper movidas, pero él no le ofreció esto, es más le contó que estaba saliendo con más personas. Ella no tenía problema con ese hecho, sino con que se lo revelara en un momento cuando se sentía vulnerable.

“Que no se pueda esperar a contarte en un momento apropiado, ponerse en tu lugar un poco y decir: ‘pucha, se lo voy a contar después de que me estoy comiendo a gente’. Me sentí como una tonta”, reclamó. Naya aseguró que dejaron las cosas claras, y paró de hablar con él.

Naya aseguró que tenían condiciones, y dentro de éstas, él se podía involucrar con más personas, pero le dolió el momento que escogió para hacérselo saber. Esto teniendo en consideración que el joven estaba informado de la situación complicada que está viviendo Naya en Chile. “Me dolió demasiado, me decepcioné”, confesó.

El dolor de Naya

Posteriormente, la joven volvió a desahogarse con sus ‘facilines’, y escribió en sus historias: “Tengo tanta penita del corazón, pero así es la vida, hay que sonreír aunque uno esté triste. Ya pasará, manden mucho nanai para mí. Me pasa por encariñarme tanto con las personas, y cuando no es mutuo duele mucho”.

En su siguiente historia, Naya Fácil señaló que intentó probar algo nuevo y tener una relación abierta, pero esto no fue para ella. “Por lo menos lo intenté, aunque haya sido la primera y haya fracasado, se intentó”, cerró con emoticones de risa.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram

