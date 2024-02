“No le gustó nada”: Nicolás Solabarrieta reveló la mala reacción de su papá tras enterarse que entraría a “Tierra Brava”

Nicolás Solabarrieta estuvo como invitado en el nuevo capítulo de “Sin Editar”, en donde contó detalles de su llegada a “Tierra Brava” y cómo sus padres se tomaron la noticia.

Cabe recordar que el joven de 27 es hijo de los rostros de televisión Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, quienes llevan una extensa carrera en los medios y saben cómo funciona el mundo del espectáculo.

En este contexto, es donde en la conversación con Pamela Díaz, el influencer aseguró que su decisión de entrar a este tipo de formato causó desacuerdos en su núcleo más cercano.

“Al principio no les gustó nada la idea, a ninguno de los dos, a mi papá menos que a mi mamá. Mi mamá más que nada me respetó, me dijo no sabía si estaba de acuerdo pero obviamente me iba a apoyar”, reveló de entrada.

Por otro lado, “mi papá no le gustó nada, discutimos, después nos arreglamos, pero todo bien, nunca fue un conflicto tan grande y después cuando ya iba a entrar me desearon mucha suerte, que fuese yo y que lo disfrutara”, comentó.

¿Qué le dijeron al salir del reality?

Posteriormente, Solabarrieta contó las palabras que le dijeron sus progenitores al salir del encierro de Canal 13, asegurando que se mostraron conformes con lo que vieron de él.

“‘Ya no te conocemos ¿quién eres?’”, bromeó sobre la primera impresión de sus padres tras salir del encierro. Luego agregó “no, fuera de broma estaban contentos, es que pasa que ellos dijeron que lo que ellos sabían de mí, cómo yo soy como persona es lo que vieron en el reality. Entonces me dijeron que con eso estaban tranquilos”, concluyó en el espacio de YouTube.