“¿Quieres pololear conmigo?”: Carol sincerará sus sentimientos por Bruno en “Como la vida misma”

En el avance del episodio de este jueves de “Como la vida misma” queda en evidencia una importante definición que le pide a Bruno a Carol, luego de compartir una larga relación de amistad donde el amor de pareja emerge de forma inminente.

“Desde que nos dimos ese beso, no me lo he podido sacar de la cabeza”, admite el personaje de Octavia Bernasconi a su amigo de años.

“¿Viste? Fue especial para ti y para mí”, le responde el joven, ilusionado con proyectar su amor, según consigna Página 7.

No obstante, Carol se siente confundida al no lograr conciliar su atracción por el rol de Andrew Bargsted y sus responsabilidades por su cercana maternidad.

Carol sincera sus sentimientos

“No sabes las ganas que tengo de darte otro… pero no se puede, porque yo ahora tengo que enfocarme en mi embarazo”, añadió.

Ante la respuesta de su amiga, Bruno decide correr el riesgo.

“Intentémoslo, no sigamos dilatando esto. Carol, te lo voy a preguntar solo una vez. ¿Quieres pololear conmigo?”, le pregunta al final del avance que Mega emitió el miércoles pasado.

Sin embargo, el capítulo 192 ya está disponible en Mega Go y el citado medio accedió a él, donde se aprecia la respuesta de la muchacha embarazada.

“Sí, quiero. No estoy segura, no tengo idea que va a pasar entre nosotros, pero estoy segura de que me la voy a jugar para que esto funcione”, sincera Carol, para luego sellar el compromiso con un apasionado beso.