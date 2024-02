“Se ha cag*** a todas sus amigas”: Fabio Agostini nuevamente arremetió en contra de Chama y sacó los trapitos al sol

El español Fabio Agostini, uno de los participantes de “Tierra Brava”, partió siendo amigo de Alexandra Méndez, a quien conocía desde fuera del reality. Sin embargo, una seguidilla de problemas ocasionó el quiebre definitivo de la amistad, y comenzó una profunda enemistad.

Él participó del Podcast de Eva Gómez, otra de las exparticipantes del reality de Canal 13, y fue consultado sobre su actual relación con la venezolana. El español calificó su enojo con Chama como el más real del mundo, “con ella no me voy a arreglar en la vida”, aseguró.

“Cuando somos muy amigos, y te traicionan con cosas tan fuertes a las espaldas... Yo soy de perdonar, pero de perdonar gilipolleces, pero cuando te largas comentarios tan venenosos, ya no”, agregó y señalando que está inventando cosas de él.

“La edición...”

Agostini también apuntó a otro culpable dentro de la narrativa que se construyó de su enemistad: la producción del reality. “Encima, la edición no sé qué coño está haciendo que la están pintando como la pobrecita, y la buena del programa”, afirmó el español.

Fabio se mostró decepcionado por haberla apoyado cuando tenía muchos enemigos dentro de la casa, y se sintió apuñalado por la espalda para que ella figurara.

No obstante, el español afirmó que no le extraña debido a lo que conocía de ella anteriormente. “Me sorprende que me lo haya hecho a mí, pero sé que lo que me hizo, se lo ha hecho a muchas amigas de la farándula de Perú, y se ha cagado a todas sus amigas”, aseguró.

“Todo el mundo me decía antes del reality: ‘Cuidado con la Chama’, pero era mi amiga. Al final me la hizo, así que cada uno por su lado”, cerró Fabio Agostini.