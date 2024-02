“Se me cruzaron los cables en mala”: Nicolás Solabarrieta tuvo su momento de furia tras nominación de sus compañeros de “Tierra Brava”

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava” se llevó a cabo un nuevo cara a cara para saber cuál participante se unirá a Guarén y a Jhonatan Mujica en el proceso de eliminación. Sin embargo, la decisión causó el enojo de Nicolás Solabarrieta, quien está preocupado por su polola, Valentina Torrres.

“Se me cruzaron los cables en mala, ahora sí que sí. Para que veas quiénes son tus amigos de verdad y quiénes no. ¿Cómo son capaces de tirar a Mateucci contra ti? Es como si mañana quedara la Botota y nominaran a Fabio, es criminal”, aseguró de entrada.

“Que nadie me venga a hablar porque estoy hirviendo. Son varios de acá los que no se mojan el c…”, dijo el exfutbolista, abrazando a Guarén.

Se desarmó el grupo

Acto seguido, los participantes del reality de Canal 13 comenzaron a hablar de la difícil situación y de la reacción que tuvo el hijo de Ivette Vergara.

Por su parte, Miguelito le preguntó a Nico si su voto por Botota le había molestado, y el joven le aseguró que no.

“Sí me voy a enojar con la gente que trata con tanto cariño a la Guarén y que a la hora de salvarla le dieron la espalda. Eso me molesta”, indicó, refiriéndose a Arturo Longton, Shirley Arica y Fabio Agostini.

Por su parte, la peruana se mostró incrédula con la actitud del novio de Guarén. “No le creo nada a Nico. Se come con los ojos a media casa”, afirmó, dando a entender que no cree en los sentimientos por la influencer.

“Yo no me di cuenta”, aseguró Arturo ante esa afirmación, pero Shirley no le quiso dar más detalles.

Luis y Jhonatan también se mostraron críticos con los que votaron por él, de hecho el argentino aseguró que: “Lo único que me gusta de este quilombo es que calzó para desarmar este grupo que pensó que eran todos amiguitos”, reflexionó el trasandino.