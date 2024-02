Así calló Karol G a quienes la critican por su tema junto a Young Miko

Karol G sigue creciendo como la espuma en la industria musical con nuevos temas que se posicionan rápidamente en tendencia. Así ha sucedido con su más reciente estreno ‘Contigo’ el cual grabó junto a Young Miko y DJ Tiesto.

En el video ambas artistas simulan tener una relación amorosa lo que ha desatado un sinfín de reacciones en redes sociales; de un lado quienes apoyan la visibilidad que la colombiana le está dando a la comunidad LGBT+ y quienes rechazan la trama por “promover el lesbianismo”.

Y es que en el audiovisual, las cantantes suben la temperatura con su interacción, con momentos románticos como bailar, tomarse de la mano, mostrarse cercanas al punto de casi darse un beso, bañarse juntas y hasta hacerse tatuajes juntas, tal cual noviazgo.

Karol G calla a quienes la critican por su tema ‘Contigo’

“Metiendo la homosexualidad obligado”, “La agenda LGBTI la quieren meter por los ojos a como dé lugar, promoviendo lesbianismo con tanto niño que escucha su música. Me gusta su música, pero no mija así no”, “Todas somos lesbianas ya asúmanlo”, “No me gustó para nada tu video Acuérdate que tú vienes de una mujer y de un hombre si no fuera por eso Tú no existieras”, han sigo algunos comentarios.

Ante la ola de señalamientos que Karol G ha sufrido a solo horas del estreno del tema, la artista decidió no quedarse callada y responder con guante blanco a todos los que la han juzgado.

“Este video es un abracito al Cora para todas esas personas que alguna vez sintieron miedo a amar. Gracias @itsyoungmiko por haber aceptado hacer parte de un proyecto tan poderoso y tan especial. No hubiera sido igual sin ti”, escribió.

De esta manera, La Bichota busca que aquellos que han callado sus historias de amor por miedo también cuenten con un tema y espacio para expresar sus sentimientos sin temor al que dirán.

Hay quienes incluso han hablado sobre una presunta relación entre Karol y Young, por lo que incluso han preguntado que pasó con Feid, la pareja de la originaria de Medellín, con quien no se le ha visto nuevamente.

Pese a la controversia que ha causado el tema, ahora Karol y DJ Tiesto disfrutan del alcance que ha tenido el mismo al escalar entre los temas más escuchados en las distintas plataformas musicales.