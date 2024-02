¿Caso Cerrado pura actuación? Ex participante revela detalles sobre el programa y cuánto le pagan

Caso Cerrado es uno de los programas más visto de habla hispana, arrancó en 2001 y se ha mantenido hasta hoy como un referente televisivo. Además, convirtió a su conductora Ana María Cristina Polo González, mejor conocida como Doctora Polo, como la cara más conocida de Telemundo.

Polo, quien hace el rol de jueza, resuelve problemas de las personas tal como si estuvieran en un juzgado, pero resulta que el programa es pura actuación y una de las personas que participó en él reveló cómo llegó y hasta cuánto pagan por participar del show.

A través de la red social TikTok, una usuaria de nombre Mila (@timewithmila) compartió un par de videos donde ahondó en su experiencia como parte del programa de Telemundo.

Señaló que Caso Cerrado “es pura actuación y contratan personas para que hagan un guion que se prepara el mismo día, te lo aprendes en tres horas, sales y lo haces como medio aprendido, medio improvisado”.

“Mi caso estuvo súper divertido, nos preguntaron un poquito de cada uno y con eso armaron la historia”, agregó.

Lo que le pagan es atractivo al bolsillo

Dijo que la Doctora Polo “no sabe de qué va el caso, ella se entera ahí lo que nosotros ponemos y da como un veredicto. La verdad que me reí muchísimo y gocé”.

Además, reveló la cantidad que reciben los participantes: “Te pagan entre 200 (aproximadamente 3 mil 420 pesos) y 400 dólares (6 mil 840 pesos). Hay personas que no viven en Miami y las traen, les pagan vuelo, hotel comida, todo. Además, les pagan por participar en el show. En mi caso personal, soy de Miami”.

“La primera vez que fui iba con otras personas y me iban a pagar solo a mí, me iban a pagar 350 dólares (5 mil 980 pesos). Pero cuando fuimos a filmar no se pudo porque había un problema en el estudio, entonces nos citaron para otro día y el otro día también me pagaron 350 dólares. En total fueron 700 dólares”, precisó.

También confesó que “no se filma un solo caso, se filman de 6 a 8 casos diarios y todos tienen guionistas y productores diferentes”.

Contar su experiencia se volvió viral en TikTok, al grado que ostenta más de 10 millones de reproducciones en la plataforma.