Chama se fue de tarro sobre su pelea con Botota Fox por Jhonatan Mujica: “Siempre me decía cosas negativas de él”

Una nueva entrega del programa nocturno de “Tierra Brava” se verá en el próximo capítulo del reality de Canal 13. El animador Sergio Lagos recibirá a Botota Fox y Alexandra Méndez (Chama), en donde desclasificarán su fuerte pelea por Jhonatan Mujica.

Ellas vieron imágenes del llanto desconsolado de Chama después de haberse peleado con su amiga más cercana dentro de la casa. Se rieron al ver cómo la venezolana lloraba, quien admitió que aprovechó que la casa estaba sola para llorar a rienda suelta.

La transformista recordó que el conflicto se originó después de que admitió que le gustaba Jhonatan, y la Chama dijo “yo me la paso con la Botota y ella nunca me había dicho eso. Es más, siempre me decía cosas negativas de Jhonatan ¡Me hablaba mal de Jhonatan!”.

Esto despertó la sorpresa de muchos, y la intriga del involucrado quien preguntaba qué cosas negativas le había dicho sobre él. “¿Cómo qué? ¡A ver!”, gritó. La venezolana siguió hablando y afirmó que “ahora puedo entender por qué lo hacía. Yo pensé que te gustaba, no que estabas enamorada”.