“Dejaron embarazada a otra”: Marlen Olivari contó la impresionante historia de traición de una expareja

La showoman Marlen Olivari dejó con la boca abierta a sus compañeras de “Tal Cual” tras relatar la historia de una infidelidad que sufrió en su juventud.

“Dejaron embarazada a otra y llevábamos ocho años”, fue la premisa de la historia de Marlen que se remontan a cuando ella tenía 20 años. Ni Raquel Argandoña ni Pancha Merino sabían esta historia, así que se inclinaron hacia adelante y se acomodaron para escuchar el relato.

Ella partió contando que la familia de su expareja la adoraban, y su suegro le pedía que tuviera un hijo con su retoño para que pueda ser abuelo, pero estos deseos tenían que venir de su pololo. “El papá me amaba, un suegro fantástico”, señaló.

La traición de su expareja

El cargo de conciencia de su novio fue más grande, y le terminó confesando su fechoría después de que Marlen le apuntó que estaba actuando de manera extraña. “Al día siguiente me llama y me dice que quiere hablar conmigo”, relató.

“Yo estaba muy intrigada, llega y me dice: ‘lo que pasa es que conocí a otra persona, salimos dos veces y está esperando guagua. Me contó que está embarazada, pero yo me enteré que estaba con cuatro gallos más, y no estoy seguro de que la guagua sea mía’”, continuó narrando Marlen.

Su expareja le prometió que iba a hacerse un test de paternidad, y Olivari estaba dispuesta a perdonarlo si no era el padre. Sin embargo, con el paso de los días, ella decidió no perdonarlo y estaba muy dolida por esta traición de su pololo de ocho años.

El consejo de su suegro

Marlen fue a la oficina de su suegro a contarle lo sucedido, y él no podía creer lo que hizo su hijo. “¡Cómo te hizo esto a ti! ¡Por ningún motivo, tú no puedes perdonar esto! ¡Cómo pudo ser tan tonto! Se perdió a la mujer más importante de su vida”, le dijo su suegro

“Perdóname, pero mi hijo es un maricón que no te merece. Así que sécate las lágrimas, sales de esta oficina y no quiero que vuelvas a comunicarte con él porque no te merece. Tú mereces a alguien mejor para ti”, terminó el papá de su exnovio.

“Fue terrible, yo estuve yendo un año y medio a Sor Teresita para pedir superar eso. Yo quedé súper mal, pero después entré a ‘Morandé con Compañía’ y ahí lo superé”, comentó Marlen Olivari.