Diego Urrutia aclaró polémica tras enojo de medio local que se le prohibió transmitir su rutina

Una polémica se desató en turno a un show del comediante Diego Urrutia después de que un integrante de un medio regional se descargó en su contra por haber sido solicitado que no grabaran el espectáculo del joven en el Festival del Camarón de Freirina de la Región de Atacama.

El comediante se presentó el pasado viernes 9 de febrero en dicho evento, y un comunicador del canal de Youtube “Gonza TV”, que estaba cubriendo el espectáculo, se fue en contra del joven comediante después que se prohibió a los medios transmitir su rutina.

“Estoy extremadamente molesto”, partió el comunicador, “no podemos permitir que ‘artistas’ se crean estrellas y no permitan a los medios de comunicación radiales y televisivos, mostrar una rutina... ¿Qué daño le hacemos al artista? Si gracias a nosotros, los levantamos”, lanzó.

“No puedo entender cómo nos hacen bajar un trabajo, tenemos auspiciadores, a una gente que nos sigue (...) De verdad esto molesto, para que ustedes sepan, a todos los medios de comunicación nos hicieron borrar, y nos hicieron apagar los micrófonos por Diego Urrutia”, cerró.

La versión de Diego Urrutia

En el programa de farándula “Que te lo digo”, la periodista Paula Escobar se comunicó con el comediante, quien prestó sus declaraciones sobre lo sucedido. “No quiero hacer una polémica de esto, porque de verdad es una polémica muy mala”, comenzó el joven.

“No quiero arruinar al medio que hizo todo esto, porque nosotros siempre antes de cerrar los contratos e ir a los shows, pedimos no transmitir las rutinas porque en general, todos los comediantes hacemos eso, cuidamos nuestro trabajo”, agregó.

Diego rescató el grato momento que vivió durante el desarrollo de este festival. “Me trataron un 7, en la Municipalidad no mostraron la cuestión histórica, fuimos a un hogar de menores con el alcalde”, señaló el comediante.

“Después hicimos el show, y una persona empezó a grabar, cosa que no se podía, entonces comenzó a cometer una infracción. Quizás él no sabía, no lo sé, pero por contrato, desde hace mucho antes, eso estaba estipulado (...) el mismo alcalde tuvo que decirle”, cerró Diego Urrutia.