“Es mi mejor amiga, mi amiga perdón, hace varios años”: ¿Qué quiso decir Fran Maira sobre Guarén?

Fran Maira y Guarén habían sido las mejores amigas hace años, pero el ingreso de las muchachas a sus respectivos realities y luego sus salidas, al parecer hicieron que sus caminos se separan, al menos en algo.

En entrevista con Página 7, Maira fue consultada sobre si conoce al pololo de su amiga, Nicolás Solabarrieta.

“Sí, he compartido con él un par de veces, pero ella es mi mejor amiga, mi amiga perdón hace varios años, ella está en otra y yo también”, dijo.

Añadió así que su amiga “está enamorada”, enviándole un beso.

Ante la consulta si también está enamorada, se apuro en responder que sí, pero de ella misma. “Enamorada de mis proyectos, estoy súper enfocada en mí”, añadió.

¿Cuándo nació el distanciamiento?

Hace un par de meses, Maira- medio en broma, medio en serio- alegó que la actual pareja de Nicolás Solabarrieta la tiene totalmente abandonada, por estar disfrutando con “sus nuevos amigos”.

“No me van a ver nunca más con la Guarén, porque me cambió por su nuevo grupo de amigos. Así que nada que hacer. ¡Chúpal...! Guarén si estás viendo esto, espero estés muy feliz con tu gente nueva”, le dijo fiel a su estilo deslenguado.