“Es un malvado”: Novio de Selena Gomez hace broma con Paris Hilton y termina dando una red flag más

La relación de Selena Gomez con Benny Blanco no deja de ser criticada y es que para muchos, el productor “no es para la cantante” y hasta le han exigido que la deje “en paz”.

La cantante ha tenido lista interesante de relaciones sentimentales que incluye a quienes fueron los hombres más cotizados como Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner y Nial Horan sin embargo, ella misma ha dicho que ninguno fue realmente lo que ella esperaba hasta que encontró un amor incondicional en Blanco.

"Él es absolutamente todo mi corazón. Él [ha] sido lo mejor que me ha pasado. El fin. …Sigue siendo mejor que cualquiera con quien haya estado. Hechos.", escribió la ex estrella Disney Channel. Tras asegurar que quería darse un tiempo para dejar de presionarse de tener pareja, en diciembre de 2023 sorprendió con la noticia de que había encontrado un amor incondicional en el productor musical Benny Blanco.

Una fuente aseguró en exclusiva a la revista US Weekly incluso dijo que “Selena no se había sentido tan feliz con nadie con quien había salido en mucho tiempo. Selena y Benny están verdaderamente enamorados y aunque ella ha mantenido en secreto a la mayoría de las personas con las que ha salido, con Benny no podía esperar para revelar que estaban juntos”.

Si bien Benny tiene un gran reconocimiento en la industria músical, siendo responsable de éxitos como Diamonds de Rihanna, Teenage Dream de Katy Perry, TiK ToK de Kesha, Lonely de Justin Bieber y Same Old Love de Selena Gomez, su contenido en redes sociales es el que está conflictuando a internautas.

Además de la música, el productor se ha dedicado a la cocina, lanzando su propio libro Open Wide. Es por ello que en sus redes sociales suele compartir videos en los que prepara comidas fáciles junto con sus amigos, inyectándole una buena dosis de irreverencia que parece no ser tan graciosa para algunos.

Bennu Blanco es criticado por broma “de mal gusto” junto a Paris Hilton

El novio de Selena Gomez invitó a Paris Hilton para hacer un video que está causando mucha controversia y que incluso ha sido señalado de “enfermizo” ya que aparecen cocinando una langosta. El problema ha sido que ésta estaba moribunda y que ambos estuvieron jugando con ella mientras la sazonaban.

Al inicio, Blanco presenta una caja que contenía la langosta y dijo: “Tengo la langosta más grande del mundo”. ¡Ay dios mío!’. Paris respondió: ‘Oh, qué triste, ¿es niño o niña?’ con Benny diciendo: ‘¿Tiene polla?’ ¡Dios mío, está vivo! ¡Todavía se está moviendo!’

La empresasria reaccionó: “No podemos hacer esto”, refiriéndose a matar y cocinar a la langosta mientras Benny dice: “¿Qué quieres decir?” Tengo la cosa más grande del mundo, ¿qué se supone que debemos hacer con ella?”. Es entonces cuando Hilton y Blanco comienzan a disfrazarla “como princesa”.

Internautas reaccionaron molestos: “Paris, te amo, pero esto es enfermizo”; “Una razón más para odiar al novio de Selena Gomez”; “Es difícil ver a las celebridades tomar decisiones tontas públicamente. Esto es malvado”; “Benny Blanco es cada vez más nefasto, qué hace Selena con él??”, se lee.

Ante la oleada de críticas, Paris Hilton expresó que “la langosta no estaba viva, estaba bromeando” pero nada ha sido suficiente para detener la indignación de los internautas.