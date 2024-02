Juanita Ringeling contó más detalles sobre su experiencia de parto: “Me cuesta entender que has salido de mí”

La actriz Juanita Ringeling se volvió a convertir en madre el 31 de enero de este año. Ella tuvo a su segunda hija Loica con Matías Assler, y compartió un extenso texto en su cuenta de Instagram en honor a la pequeña que llegó al mundo, dando detalles de su proceso de parto.

“Llegaste volando mi pequeña Loica. Impetuosa abriéndote paso a la vida. Un poco antes de lo planificado; la luna llena tuvo su influencia. Salimos al amanecer; los pajaritos cantaban tu llegaba y las nubes y la oscuridad fueron disipándose en el camino y así también abriéndose el cuerpo contracción tras contracción”, escribió.

“El asiento y el cinturón casi imposibles de soportar; la intensidad eléctrica que aprieta todos los músculos y abre los huesos. Cada vez más seguidas, cada vez más fuertes, cada vez más abajo”, narró la actriz.

“Así llegamos a la clínica, caminando escaleras, ascensores, ingresos, todo con los ojos semicerrados. Ya me sentía lejos de la realidad y no quería acercarme demasiado para mantenerme en este camino del nacer en este cuerpo presente, en este trance”, prosiguió Ringeling.

“Una pequeña personita”

La actriz contó que estaba junto a Matías cuando entró a la pieza con un dolor sostenido. Llegó la matrona, se echó en la colchoneta esperando descansar, pero su hija ya estaba por nacer, y comenzó a pujar. “Pujo de nuevo. Siento que no puedo. Pero sé en el fondo que ese miedo es la constatación de que ya estás aquí”, señaló.

Finalmente, llegó su pequeña hija al mundo. “Te veo tan chiquitita, blanquita de vernix de llanto inmediato; y te tomo y me cuesta entender que has salido de mí. Que luego de 9 meses ya no somos el mismo cuerpo. Que ya estás afuera. Una pequeña personita”, describió.