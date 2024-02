Luis Mateucci se salvó a duras penas en ‘Tierra Brava’ y Guarén quedó en zona peligrosa

Este jueves en ‘Tierra Brava’ hubo una nueva competencia de salvación, donde el resultado fue esperable pero de todas formas hubo detalles que sorprendieron, sobre todo a Luis Mateucci,

El argentino, junto a Jhonatan Mujica y Guarén se enfrentaron para definir a los dos duelistas de la semana. Justo antes, Dani Castro lloró en su cama, convencida de que Guarén será eliminada esta semana, y fue consolada por Miguelito.

Ya en el campo de juegos, Guarén llegó con un cartel con el número 7, argumentando que es su número de la suerte en la numerología. Además se definió “en shock” por las votaciones en el Cara a cara. “Encontré muy cobardes a algunos de los hombres de la casa, le decían a Luis que lo veían aburrido y le faltaba acción, como si salvarse compitiendo conmigo fuera acción. Ésta es la primera competencia de salvación entre dos hombres y una mujer, así que es un honor ser la primera”, sostuvo.

Jhonatan, por su parte, aseguró que solucionó los problemas de convivencia que tuvo esta semana. “Arreglé el 99% de las asperezas que tuve. Voy a dar lo mejor de mí, pero me da lástima que sea con Guarén”, admitió el modelo. En tanto, Luis dijo aún no entender el voto que recibió ayer de parte de Chama.

“Encuentro que puede ser por despecho, me está sacando muchas cosas en cara. Yo prometí que la voy a proteger y siento que me falló”, indicó el trasandino.

En la competencia, que incluyó agilidad, velocidad, obstáculos, equilibrio y resistencia, Luis tuvo un inesperado accidente cuando, al pasar por el laberinto, sufrió una lesión en la rodilla, lo que lo dejó caminando con dificultad.

Una vez finalizada la prueba, Sergio Lagos anunció que la primera duelista, por haber obtenido el peor tiempo, es Guarén. “Me lo esperaba, sabía que contra ellos dos iba a ir a duelo. Igual estoy feliz y orgullosa de mí porque a pesar de que me cansé no me rindo. Pero me da una pena terrible irme con Jhonatan, es mi amigo del reality”, dijo la joven.

En tanto, el mejor tiempo, fue Luis, con lo que el segundo duelista será Jhonatan, por sólo segundos de diferencia con el argentino. “Me siento bien conmigo mismo, contento del tiempo, pero triste porque me voy con mi Guarencita. Competir con ella es una lata”, admitió el modelo.

Luis, lesionado tras la competencia, lamentó el resultado. “Nada es fácil acá, pensé que era una salvación más, pero terminé rotándome la rodilla, y no estoy acostumbrado a lesionarme. No estaba fácil, que Guarén lo haya hecho en sólo un minuto más que yo, no es nada, es para felicitarla. Lo mismo a todas las mujeres del reality y al mismo Miguelito. Hay que dejar de lado las broncas y felicitarlos a todos por estar acá”, dijo, conciliador, el trasandino.