“Me molestaba tener una pelada de fraile”: Juan Pablo Álvarez se sometió a cirugía y se puso pelo

Quien fuera el recluta de Pelotón, Juan Pablo Álvarez y ahora participante de Top Chef Vip, quiso dar un giro a su autoestima y se sometió a una cirugía de injerto de pelo y así combatir la alopecia.

“A mí ya me molestaba tener una pelada de fraile, en la coronilla. En redes sociales no faltaban los que molestaban y hasta mi hijo chico se reía”, dijo Álvarez a LUN.

El procedimiento duró siete horas en que le sacaron unos 3.500 folículos capilares desde la nuca y las zonas laterales de la cabeza, ya que son más resistentes a la hora de ser replantados.

“Me pusieran una anestesia local y hasta me quedé dormido un rato, mientras me sacaban los pelos. Luego hasta vi una serie de Netflix, no me dolió absolutamente nada”, explicó el contento paciente.

Aseguró que “las tallas aburren y achacan. Me sentía con la autoestima disminuida y menos atractivo”.

“Me va a crecer este pelo que me pusieron y al poco tiempo se caerá. Sin embargo, en ese mismo sitio va a salir más pelo fuerte. Voy a quedar con la tremenda cabellera”, dijo optimista.