Nicole Moreno reveló cómo logró tener 6% de grasa corporal: cinco comidas al día y casi dos horas de entrenamiento

La campeona fitness, Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, se alejó de los escándalos faranduleros y su vida gira en torno al deporte. Hace unos días, la empresaria mostró sus condecoraciones por su trabajo fitness, y le contó a sus seguidores que llegó al 6% de grasa corporal.

En una conversación con LUN, ella comentó que “estoy orgullosa de haberme convertido en un referente de la vida saludable y el deporte”. Actualmente, un 60% de su cuerpo es músculo.

Moreno recordó su viaje por el camino deportivo. “Desde los 20 años entrenaba en gimnasios, pero comía de manera poco consciente. No tenía conciencia de la nutrición, entonces no veía los cambios que quería”, señaló.

“Cuando entendí que nutrirse puede cambiar completamente el cuerpo y eso fue acompañado por el entrenamiento, me empecé a ver más tonificada”, agregó “Luli”.

“Siento que soy una mujer súper power e independiente. Trabajo un montón y hago deporte. He logrado todo con disciplina, constancia y mucho esfuerzo”, reconoció.

El deporte como terapia

El entrenamiento es parte integral de la vida de Moreno, quien se coronó como campeona en modelaje fitness, en representación de nuestro país. “Es mi terapia. Amo el deporte. Cualquier persona tiene que entrenar mínimo una hora y cuarenta minutos para hacer un buen trabajo de musculación y cardio”, comentó.

“Una hora de musculación con pesas y máquinas y 40 de cardio en trotadora, elíptica, bicicleta estática o una clase de baile, ya que no salgo, jajaja. Cuando tengo tiempo estoy dos horas para darle tiempo también a la elongación o hago plancha u oblicuos”, describió “Luli”.

De igual manera, Nicole Moreno reveló que dejó la vida nocturna. “No es que no me guste salir, lo admito. Pero en el último tiempo me he enfocado en mis prioridades y si salgo al otro día no me puedo levantar temprano a entrenar o alguna reunión”, explicó.

La alimentación de “Luli”

Nada de esto tendría el impacto deseado, sin una alimentación apropiada. Sobre sus comidas, Nicole reveló que “siempre le doy importancia a la proteína, como pescados y carne. No como mucho pollo porque no es de mi agrado”.

“Igual como carbohidratos, papas al horno o arroz, pero no más de 200 gramos. Trato de hacerme tortillas de avena y de espinaca con seis o siete huevos completos”, describió.

“Luli” contó que tiene cinco comidas diarias: “Desayuno: tres rebanadas de pan integral con tres huevos y 70 gramos de palta y un café negro. Almuerzo: salmón o carne con ensaladas verdes, después un batido de creatina, avena, plátano y colágeno. Es muy importante una suplementación deportiva.

“Más tarde me hago una tortilla de 50 gramos de avena, canela molida, un plátano y cinco o seis huevos y cinco gotas de stevia, porque el azúcar no existe en mi cuerpo, y en la noche repito el almuerzo. Ando con mis tuppers y como donde me pille. Y si voy a comer fuera trato de pedir cosas saludables. Además tomo 3 litros de agua”.