“Pobre, me da pena”: Pancha Merino recordó el particular comentario que le dijo Luciano Cruz-Cooke

El capítulo de 15 de febrero en “Tal Cual” estuvo caracterizado por diversas conversaciones sobre desamor y consejos para no estropear una relación de pareja.

Marlen aseguró que ella no seguía el rastro de sus exparejas, una vez que terminaron, pero éste no era el caso de Pancha Merino y Raquel Argandoña, quien aseguró que les sigue la vida a sus examores.

“Es un sapeo corto. Yo siempre me meto a los Instagram de mis exs para ver cómo están destruidos. Yo digo este ‘gallo menos mal terminó conmigo porque está destruido. La señora está peor’”, señaló la actriz.

¿Qué le dijo Luciano Cruz-Coke?

Argandoña le consultó si es que le seguía el rastro a Luciano Cruz-Cooke, y Merino no dudó en decir: “pobre, me da pena. Tiene un tercio de los seguidores que tengo en Instagram. Y él me decía que era más famoso que yo”, dijo con una sonrisa socarrona.

Anteriormente, Pancha Merino contó que él fue el único actor con quien se involucró sentimental, pero ahora se dedica a la política. “Me dejó por un refrigerador de dos puertas con ice maker (...) Al final me hizo un gran favor”, aseguró.