“Que se vaya a la pu...”: Arturo Longton se aburrió de Shirley Arica y discutió con sus compañeros de “Tierra Brava”

Arturo Longton protagonizará un tenso momento junto a Shirley Arica durante el próximo capítulo de “Tierra Brava”, y el chico reality terminará discutiendo con varios de sus compañeros de encierro.

Todo comenzó después de una actividad, en donde se besó con la peruana. “Cuando nos dimos el beso en esa actividad, me puse a pensar después en ya sabes qué po’ (su esposa Daphne Bunney)... y la sentí así como.. me puse en la otra posición y debe ser terrible. Me tiene como con angustia”.

Posteriormente comenzó la discusión con su actual pinche, en donde Arturo le recordó a Shirley que ella le dijo una vez que “te ibas a terminar aburriendo de mí”.

“¿Te estás aburriendo o qué?”, la preguntó Arica, mientras que la conversación subia de tono. De hecho, hasta la peruana acusó a Longton de “cagarle la cabeza”.

“Sigue hablando hue... que no tienen nada que ver. ¿No entiendes eso? No, no entiendes, porque si no, no lo seguirías haciendo. Aburre hablar lo mismo del día anterior (...) No pensé que me ibas a decir semejante estupidez”, agregó.

Acto seguido, Longton se indignó y salió del cuarto:“Me aburrí, me aburrió, que se vaya a la pu...”, comentaba.

Pelea con sus compañeros

Aunque los conflictos no quedaron ahí, puesto que el chico reality posteriormente tuvo un cruce con Fabio Agostini y Nico Solabarrieta por el consumo de huevos.

En esta ocasión, La Leyenda acusó al español de tener actitud de ganador, lo cual detesta. “Si fueras amigo, te preocupas de guardar un huevos”.

“A ti sobre todo, que te los han robado 30 mil veces”, le respondió Fabio. “Bueno, pero ahora que no cuando son dos para cada uno”, se defendió Longton.

Mientras que a Nico le sacó en cara unos regalos, por lo que no esperaba que el exfutbolista le reclamara por los huevos que le sacó.

Finalmente, Dani Castro intentó calmarlo y aconsejarlo: “Yo entiendo que te enojes con Fabio, pero tú sabes que él se lleva mal con la Chama. No entiendo por qué hablas de Fabio con la Chama”.

Tras ponerse a la defensiva, Arturo aseguró que no tiene nada de malo conversar con ella sino que la actitud del español es lo que le molesta.