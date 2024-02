“Será que el niño que llevamos dentro no quiere envejecer”: Arturo Longton y Junior Playboy descubrieron que comparten el mismo miedo en sincero diálogo en “Tierra Brava”

En el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Arturo Longton y Junior Playboy tuvieron un inesperado momento de sinceridad y descubrieron que son muy parecidos mentalmente.

Todo comenzó cuando los participantes del reality de Canal 13 estaban hablando sobre sus vidas privadas: “¿Te dan a ti también a veces ganas de ponerte a llorar? Y lloras escondido y se te quita, porque hace bien llorar. Somos parecidos nosotros, es la mente la traicionera”, le dijo “La Leyenda”.

“Sí, yo me identifico a veces contigo. Qué ganas de ser normal a veces”, contestó Junior.

Una vida sin sus madres

Acto seguido, ambos reflexionaron sobre lo difícil que serán sus vidas cuando pierdan a sus madres puesto que ambos son bastante cercanos a su progenitora.

“Ese va a ser el golpe más fuerte. La vida se nos viene difícil. Yo no sé qué sería de mí sin mi mamá, con 41 años ella me lo hace todo. Yo no puedo tener una relación normal con una mujer, y cuando no la tenga no sé qué va a ser de mí. Los dos somos dependientes de algo, siempre vamos a estar atrapados”, manifestó Junior.

“Tenemos una vida parecida. Yo pienso lo mismo que ti. Será que el niño que llevamos adentro no quiere envejecer”, reflexionó Arturo.